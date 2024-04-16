У пудровому костюмі і пітонових туфлях: королева Данії Мері на зустрічі з Оленою Зеленською

Її Величність зявилася на зустрічі у стильному ніжному образі.

Королева Мері зустрілися з Оленою Зеленською, яка приїхала до Данії з робочим візитом. Зустріч відбулася у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі, куди перша леді прибула у супроводі першого джентльмена країни, чоловіка премʼєр-міністерки Данії Бо Тенгберга.

Королева Мері і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Олена Володимирівна Зеленська відвідує Данію у зв’язку з урядовим Українським інвестиційним форумом, який відбувся сьогодні в Industriens Hus. На заході перша леді виступила зі вступною промовою.

Метою Українського інвестиційного форуму є об’єднання данських компаній, які зацікавлені зробити свій внесок у відбудову України", – написали у дописі на офіційній сторінці королівської родини Данії.

Королева Мері, Олена Зеленська і король Фредерік X / Фото: Instagram Олени Зеленської

Королева Мері мала гарний вигляд у ніжному аутфіті. На ній був штанний костюм пудрового відтінку від бренду Andiata і біла блузка зі зборками. Образ Її Величність доповнила пітоновими туфлями на шпильках від Gianvito Rossi.

Олена Зеленська і королева Мері / Фото: Instagram Олени Зеленської

Мері завершила лук акуратним укладанням, ніжним макіяжем і золотими сережками з діамантами від Sophie Bille Brahe.

Олена Зеленська і королева Мері / Фото: Instagram Олени Зеленської

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