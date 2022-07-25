У пудровому костюмі і з перлинними сережками: діловий образ першої леді Литви на саміті у Києві

Діана Науседене приїжджала до України на запрошення Олени Зеленської.
Перша леді Литви Діана Науседене взяла участь у Другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів у Києві, який ініціювала Олена Зеленська.
Там Науседене постала у діловому штанному костюмі пудрового кольору і туфлях з декором.
Перша леді доповнила аутфіт акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і перлинними сережками-пусетами.
Під час саміту перша леді Литви розповіла про функціонування українського центру у Вільнюсі, який вже півтора місяця працює для вимушених переселенців з України.
"Ми вважаємо, що відкриття Українського центру на вулиці Тараса Шевченка у Вільнюсі – це дуже потужний прорив... Він перетворився на відкритий простір, який стає справжньою домівкою для українців. Безпечний постійний притулок в іноземній країні, де вони можуть отримати культурну, суспільну та іншу допомогу, де проводяться різноманітні заходи", - сказала Діана Науседене.
Нагадаємо, пані Зеленська на саміті з'явилася у діловому світлому костюмі від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, який складався із жакету із коміром-стійкою та широкими штанями зі стрілками.
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