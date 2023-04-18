У пудровому костюмі та з перлинним кольє: принцеса Кіко на урочистій церемонії

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) та спадкова принцеса Кіко були присутні на врученні Гран-прі Глобальної екологічної премії в Токіо.
56-річна принцеса прибула на церемонію у пудровому костюмі. На ній була сукня та жакет з мереживним оздобленням. На грудях Кіко була пришпилена брошка з квітами з діамантів і прикрашена перлиною.
На шиї було тонке перлинне кольє, у вухах сережки-цвяшки, волосся гарно укладене в зачіску, а на обличчі макіяж. Принцеса була взута в туфлі на підборах, а в руках несла клатч.
Її чоловік був у чорному костюмі, білій сорочці та бордовій краватці у смужку.
Минулого разу ми бачили японську принцесу в національному вбранні, коли вона разом із чоловіком відвідали церемонію нагородження Японського товариства просування науки в Токіо.
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