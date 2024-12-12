У пудровому костюмі з твіду: королева Летиція продемонструвала новий лук в Італії

Король Філіпп VI і королева Летиція продовжують свій візит до Італії.

Королівське подружжя зустрілося з прем'єрміністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі. Місцем проведення цієї важливої зустрічі став культовий Квірінальський палац, одна з символічних резиденцій в історії Італії.

Летиція з'явилася на зустрічі у комплекті-двійці пудрово-рожевого кольору з твіду. Жакте був приталеного крою та бездоганної структури з невидимою застібкою спереду та витонченими декоративними аплікаціями та рукавами-буфами від Carolina Herrera.

Король Філіп VI, королева Летиція та Джорджа Мелоні / Фото: Getty Images

Королева Летиція підібрала до образу сумку та туфлі в тон на невисоких підборах, одягла нові квіткові сережки-пусети та каблучку Coreterno. У неї було розпущене волосся, а макіяж на обличчі виконаний у традиційних теплих відтінках.

Король Філіп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вчора, нагадаємо, королівське подружжя прилетіло до Італії, а ми показували два перші образи Летиції.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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