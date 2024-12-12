У пудровому костюмі з твіду: королева Летиція продемонструвала новий лук в Італії

Король Філіпп VI і королева Летиція продовжують свій візит до Італії.
Королівське подружжя зустрілося з прем'єрміністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі. Місцем проведення цієї важливої зустрічі став культовий Квірінальський палац, одна з символічних резиденцій в історії Італії.
Летиція з'явилася на зустрічі у комплекті-двійці пудрово-рожевого кольору з твіду. Жакте був приталеного крою та бездоганної структури з невидимою застібкою спереду та витонченими декоративними аплікаціями та рукавами-буфами від Carolina Herrera.
Королева Летиція підібрала до образу сумку та туфлі в тон на невисоких підборах, одягла нові квіткові сережки-пусети та каблучку Coreterno. У неї було розпущене волосся, а макіяж на обличчі виконаний у традиційних теплих відтінках.
Король Філіп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
Вчора, нагадаємо, королівське подружжя прилетіло до Італії, а ми показували два перші образи Летиції.
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