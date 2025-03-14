У пудровому луку та з новим укладанням: королева Матильда з чоловіком-королем відвідала концерт

Королева Матильда та король Філіп організували щорічний весняний концерт у Пале-Роялі у Брюсселі. Її Величність приїхала на захід в аутфіті у пудрово-рожевих відтінках. Матильда одягла костюм, який складався з верху, що переливається паєтками та штанів-кльош зі стрілками. До тону костюма Матильда підібрала туфлі-човники на підборах та маленьку сумку.

Також королева зробила дуже насичений макіяж очей, нанесла помаду на губи, а також зробила укладання та одягла сережки-висячки з великими діамантами. Ми помітили на її пальці нову каблучку з великим каменем, схожим на діамант. Носила цю каблучку королева замість своєї заручальної із сапфіром, з якою зазвичай і з'являється на публіці.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та яскраву краватку в принт. Вони з дружиною йшли під руку.

А нещодавно Її Величність з'явилася на робочому заході у Вілворді, приїхавши в гарному смарагдовому вбранні, зокрема й у шкіряній спідниці, а на її пальці виблискувала та сама каблучка з сапфіром.

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