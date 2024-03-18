У пудровому пальті та цікавих сережках: королева Матильда здивувала образом

Королева Матильда відвідала палату для дітей та підлітків психіатричної лікарні Святого Йосипа у Більзені (Лімбург) у рамках "Тижня ван де Зорга" (Тижня догляду).

Метою цього щорічного заходу є підвищення поінформованості про потреби та тенденції у сфері охорони здоров'я та добробуту.

Цього разу на публіці Її Величність з'явилася у пудровому пальті, під яке одягла трикотажний джемпер із високою горловиною та сірі штани-кльош зі стрілками. Аутфіт королева доповнила сумкою зі шкіри крокодила та замшевими туфлями-човниками на підборах.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Макіяж і зачіска королеви Матильди нічим не здивували, вона як завжди трохи підкреслила риси свого обличчя і зробила фірмове укладання. А ось сережки із золота з перлинним камінням мали дуже цікавий вигляд.

Минулого свого виходу королева Матильда з'явилася на публіці в бежевому пальто-накидці без коміра і з поясом на талії, коли відвідала школу GO!4cITy у Моленбек-Сен-Жан у Брюсселі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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