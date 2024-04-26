У пудровому топі та червоному костюмі: королева Летиція на заході у Мадриді

Королева Летиція з'явилася на черговому робочому заході у яскравому аутфіті.

Королева разом із чоловіком королем Філіпом VI були присутні на пам'ятному заході, присвяченому участі іспанської збірної в Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні та Альбервілі.

Захід відбувся у штаб-квартирі Олімпійського комітету Іспанії в Мадриді, для нього королева Летиція обрала яскраве, але практичне вбрання.

Пошитий на замовлення костюм від Carolina Herrera з колекції 2019 року Летиція поєднувала з атласним топом кольору запорошеної троянди Hugo Boss та лакованими туфлями від італійського бренду Patrizia Pepe, які вже неодноразово взувала.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королівський образ завершувала стильна зачіска та макіяж у теплих рожевих відтінках, а на пальці виблискувала каблучка Coreterno.

Днем раніше королева Летиція у ніжно-рожевій сукні та нових сережках відвідала обід у Королівському палаці на честь вручення премії "Мігель де Сервантес 2023".

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: