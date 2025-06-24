У пудровому жакеті та білих штанях: кронпринцеса Метте-Маріт на зустрічі з Макронами

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

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Дружина майбутнього короля Норвегії кронпринца Гокона з’явилася на зустрічі в пудровому подовженому жакеті, білому топі та молочно-білих штанях-кльош зі стрілками, поєднуючи вбрання з нюдовими гостроносими туфлями на підборах. Метте-Маріт накрутила волосся білявими локонами, зробила денний макіяж у теплих відтінках і одягла довгий золотий ланцюжок із підвіскою.

Нагадаємо, на вечірньому банкеті на честь французької президентської пари з’явилася і дочка Метте-Маріт і Гокона — принцеса Інгрід Олександра.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон пробудуть в Осло два дні 23 та 24 червня. Минув 41 рік від того часу, як глава французької держави востаннє відвідував Норвегію з офіційним візитом.

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Принцеса Інгрід Олександра вітає Бріжит Макрон / © Getty Images