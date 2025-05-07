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У пудровому жакеті та білих штанях: стильна королева Мері приїхала до Королівської академії музики
Королева Мері сходила на захід у Фредеріксберзі.
Королева Данії прибула вчора до Королівської данської академії музики. Її Величність одягла молочний жилет з тонким поясом на талії та жакет пудрового кольору, який носила у поєднанні з молочними штанями-кльош та туфлями зі зміїної шкіри на підборах.
У руках Мері несла нюдову сумку на короткій ручці, розпустила волосся, уклавши його красивими локонами. У неї у вухах були перлинні сережки-висячки, а на шиї кілька золотих підвісок. Також Мері зробила червоний манікюр та одягла кілька каблучок.
А буквально на день раніше королеву Мері та її чоловіка короля Фредеріка X зазнімкували фотографи біля замку Фреденсборг. Палац є весняною та осінньою резиденцією данської королівської родини, де вони проводять літо.