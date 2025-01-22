У пудровому жакеті, штанях та човниках: стильна королева Летиція з чоловіком приїхала на ярмарок

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали туристичний ярмарок FITUR 2025 у Ifema в Мадриді.
Щороку король і королева відвідують цей Міжнародний туристичний ярмарок, одна з найважливіших подій для туристичної індустрії Іспанії.
Королева Летиція з'явилася на заході в приталеному блейзері пудрово-рожевого кольору від Zara, поєднуючи його з чорним топом і чорними вузькими штанями та замшевими туфлями-човниками на невисоких підборах.
Образ королева доповнила сережками із потрійного золота з діамантами від Gold&Roses та каблучкою Coreterno. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі макіяж у теплих рожевих відтінках.
Король Філіп VI одягнув смугастий сірий костюм, блакитну сорочку і бордову краватку в принт. Подружжя мало дуже гармонійний вигляд.
Нещодавно Летиція потрапила під приціли папараці на вулицях Мадрида зі своєю секретаркою, коли вони прямували на зустріч до штаб-квартири FEDER.
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