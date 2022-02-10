У пухнастому кардигані та лавандовій спідниці: леді Амелія Віндзор відвідала модний показ

Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала модний показ у східній частині Лондона.

Амелія, яка є моделлю та онукою двоюрідного брата королеви, герцога Кентського, відвідала шоу Mithridate на гідравлічній електростанції Wapping.

Для виходу у світ дівчина обрала блискучий сріблястий топ, поверх якого одягла пухнастий кардиган у поєднанні з підходящою спідницею середньої довжини кольору лаванди і доповнила образ в'язаним клатчем фіолетового кольору, прикрашеним золотим метеликом, і масивними чорними туфлями-лоферами.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Світле волосся Амелії було розпущене, а на обличчі був природний макіяж. Модель сиділа в першому ряду на показі колекції осінь-зима 2022 року китайського дизайнера. Демон Чжан заснував китайський бренд Mithridate 2018 року. Дизайнер займається екологічністю та мистецтвом та використовує стародавні китайські ремісничі техніки для створення своїх дивовижних предметів одягу. Бренд добре відомий у Китаї, де за три роки було відкрито сім магазинів, і тепер хоче вийти на глобальний рівень.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

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