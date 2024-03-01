У пуховику та шапці: подруга Меган Маркл показала, як відпочивала з нею у горах

Подруга Меган Маркл поділилася у своєму акаунті в Instagram знімком, на якому вони зазнімковані під час гірськолижного відпочинку.

Судячи з профілю Гізер Дорак, Меган відпочивала в горах разом зі своїми дітьми – сином Арчі та дочкою Лілібет. Хоча на фотографіях діти Сассекських не зображені, але в описі до цього знімку подруга Меган написала, що було чудово провести цей час разом.

"Яка ідеальна подорож!! Моє серце переповнене. Діти вдень розбили схили, а дорослі сміялися до ночі. Нам по-справжньому пощастило з друзями", — написала жінка у підписі до знімку.

Меган Маркл із подругами, фото: instagram.com/heatherdorak/

На герцогині було довге чорне пальто, в'язана шапка та великі чорні окуляри від сонця. На тлі красиві гори.

Нагадаємо, нещодавно Меган та Гаррі повернулися з Канади, де ми також бачили кілька зимових образів герцогині. А зараз ходять чутки, що Сасекські можуть повернутися жити до Канади.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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