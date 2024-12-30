У пуховику й оксамитових штанях-палацо: прем’єр-міністерка Італії на службі у базиліці

Джорджа Мелоні побувала на службі у Ватикані.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом з мером Рима Роберто Ґвалтьєрі відвідала службу у базиліці Святого Петра у Ватикані.
Там політикиня постала у чорному пуховику на блискавці, темних оксамитових штанях-палацо і графітових гостроносих туфлях з пітоновим принтом.
Образ Мелоні доповнила укладанням з локонами і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому пуховику і нубукових черевиках приїхала до Лапландії.
Читайте також:
- У білому жакеті і з червоним манікюром: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на діловій зустрічі
- У бірюзовому жакеті і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії продемонструвала ефектний образ
- У костюмі кольору індиго і сережках-квітах: прем’єр-міністерка Італії у компанії Байдена