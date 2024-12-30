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У пуховику й оксамитових штанях-палацо: прем’єр-міністерка Італії на службі у базиліці

У пуховику й оксамитових штанях-палацо: прем’єр-міністерка Італії на службі у базиліці

У пуховику й оксамитових штанях-палацо: прем’єр-міністерка Італії на службі у базиліці

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні побувала на службі у Ватикані.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом з мером Рима Роберто Ґвалтьєрі відвідала службу у базиліці Святого Петра у Ватикані.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у чорному пуховику на блискавці, темних оксамитових штанях-палацо і графітових гостроносих туфлях з пітоновим принтом.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Образ Мелоні доповнила укладанням з локонами і ніжним макіяжем.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у білому пуховику і нубукових черевиках приїхала до Лапландії.

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