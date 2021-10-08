У пуловері, але без колгот: королева Летиція в осінньому аутфіті прилетіла до Швейцарії

У пуловері, але без колгот: королева Летиція в осінньому аутфіті прилетіла до Швейцарії

Королева Іспанії Летиція прилетіла з візитом до Швейцарії.

Сьогодні Її Величність відвідала відкриття нової виставки Гойї в Fondation Beyeler в Базелі.

Королева-консорт одягла на захід теплий вовняний пуловер, а до нього підібрала спідницю довжини міді в тон з квітковим драпуванням. Летиція була без колгот, її аутфіт доповнювали сірі туфлі-човники на підборах і маленький клатч з м'якої шкіри.

Королева Летиція / Getty Images

Довге волосся королеви було розпущене і зачесане за проділом, у вухах сяяли сережки з маленькими каменями, а на обличчі була захисна маска, під якою, очевидно, був макіяж. Навколо Летиції всі також були в захисних масках, запобіжними засобами іспанські монархи не зневажають.

Королева Летиція / Getty Images

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