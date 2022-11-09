У пуловері та бейсболці: Меган Маркл показала, як ходила на вибори

У вівторок, 8 листопада, американці обирали наступний склад Конгресу на проміжних виборах. Меган Маркл також проголосувала і закликала всіх американців зробити те саме.

На їхньому з принцом Гаррі офіційному сайті Archewel було опубліковано нове фото герцогині Сассекської, яке вона зробила нібито після того, як залишила свій голос на виборах.

Одягнена Меган у світлий пуловер, на якому прикріплена наклейка "Я проголосувала", а також у синю куртку та бейсболку.

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Герцогиня Сассекськая носила наклейку "Я проголосувала" на випадковому знімку, опублікованому на її сайті Archewell. У герцогині розпущене волосся, а на голові бейсболка. Макіяж на обличчі традиційно досить насичений.

"Сьогодні у США день виборів! Час вийти та проголосувати!" йдеться у заяві. "Надішліть повідомлення ARCHEWELL на номер 26797, щоб знайти свою виборчу дільницю і переконатися, що ви готові голосувати", — написано під знімком герцогині Сассекської.

41-річна Меган стала першою людиною у сучасній британській королівській родині, яка проголосувала на президентських виборах у США 2020 року. І сумлінно продовдує це робити.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

А от принц Гаррі, як член британської королівської родини, ніколи не голосував на жодних виборах у Великій Британії.

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