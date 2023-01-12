У пуловері та спідниці-олівці: стильна королева Летиція повернулася до роботи

Вчора Її Величність відвідала захід "Promociona Project" у Мадриді. Цей проєкт є ініціативою Іспанської конфедерації ділових організацій (CEOE), мета якої полягає в тому, щоб більше жінок брали участь в іспанській діловій активності на більш відповідальних посадах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція одягла вовняний пуловер від Is Coming, який поєднала зі спідницею-олівцем із парчі від цього самого бренду та туфлями-човниками від Magrit. Її Величність доповнила образ лаконічними сережками від Gold&Roses з рожевого золота зі смарагдами та діамантами, а на пальці, де раніше Летиція носила перстень Karen Hallam (подарунок від її дочок) тепер вона носить золоту каблучку Coreterno "Amor Che Tuttove".

На своїй сторінці в Instagram бренд написав, що команда переповнена радістю і втішається тим, що королева обрала прикраси від їхньої марки.

Нова каблучка Летиції / Фото: Getty Images

Також королева мала гарне укладання і макіяж з рожевими тінями на повіках і, як завжди, пишними віями.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: