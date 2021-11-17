У пурпуровій сукні та замшевих чоботях: яскравий образ Джилл Байден

Перша леді США продемонструвала новий ефектний аутфіт.
Джилл Байден взяла участь у саміті племінних націй у рамках Місяця спадщини корінних американців у залі Південного суду у кампусі Білого дому. Там вона виступила із промовою.
Пані Байден мала ефектний вигляд цього дня. На ній була пурпурова сукня довжини міді з короткими рукавами, до якої вона взула чорні чоботи.
Акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах та лаконічні сережки завершили образ першої леді.
У цьому самому луці Джилл побувала на підписанні президентом США Джо Байденом указу про сприяння підвищення громадської безпеки та справедливості для корінних американців у Білому домі у Вашингтоні.
На обличчі вона мала фіолетову маску з принтом.
На вулиці Джилл з'явилася у пальті у колір сукні.
Раніше дружина президента відвідала Техаську дитячу лікарню у Г'юстоні, де вакцинують дітей від COVID-19. Одягнена вона була у чорну сукню міді з яскравою квітковою вишивкою та з короткими рукавами.
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