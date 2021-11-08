У пурпуровому пальті та з елегантною зачіскою: Джилл Байден із чоловіком повернулися з вікенду

У пурпуровому пальті та з елегантною зачіскою: Джилл Байден із чоловіком повернулися з вікенду

Перша леді США мала, як завжди, стильний вигляд.

Папараці сфотографували президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден, коли вони повернулися з вікенду в Рехобот-Біч, штат Делавер, і йшли Південною галявиною Білого дому.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Перша леді була одягнена у пальто пурпурового кольору, під яким на ній було чорне вбрання. Лук вона доповнила чорними замшевими чоботями на невеликих підборах і чорною маскою.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Волосся Джилл було укладено у красиву елегантну зачіску, яка їй дуже пасує.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Президент одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з візерунком та чорні туфлі.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Раніше президентське подружжя сфотографували під час їхньої прогулянки пляжем у Рехобот-Біч. На одному з фото Джо обійняв свою дружину. Це мало дуже милий вигляд.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Тоді Джилл була одягнена у більш зручний аутфіт. Вона поєднала блакитне худі з білою курткою, джинсами та кросівками.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

На Джо була чорна олімпійка, спортивні штани, кросівки та бейсболка.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

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