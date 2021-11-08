У пурпуровому пальті та з елегантною зачіскою: Джилл Байден із чоловіком повернулися з вікенду

Перша леді США мала, як завжди, стильний вигляд.
Папараці сфотографували президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден, коли вони повернулися з вікенду в Рехобот-Біч, штат Делавер, і йшли Південною галявиною Білого дому.
Перша леді була одягнена у пальто пурпурового кольору, під яким на ній було чорне вбрання. Лук вона доповнила чорними замшевими чоботями на невеликих підборах і чорною маскою.
Волосся Джилл було укладено у красиву елегантну зачіску, яка їй дуже пасує.
Президент одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку, блакитну краватку з візерунком та чорні туфлі.
Раніше президентське подружжя сфотографували під час їхньої прогулянки пляжем у Рехобот-Біч. На одному з фото Джо обійняв свою дружину. Це мало дуже милий вигляд.
Тоді Джилл була одягнена у більш зручний аутфіт. Вона поєднала блакитне худі з білою курткою, джинсами та кросівками.
На Джо була чорна олімпійка, спортивні штани, кросівки та бейсболка.
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