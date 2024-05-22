У ранковому костюмі та в капелюсі-циліндрі: принц Вільям відвідав садову вечірку

У садах Букінгемського палацу розпал вечірок, які із задоволенням відвідують члени королівської родини.
Учора на Garden Party побував принц Уельський Вільям зі своїми двоюрідними сестрами – Зарою Тіндалл та принцесами Йоркськими Беатріс та Євгенією.
Вільям був одягнений у ранковий костюм і циліндр, був зі строкатою краваткою і з квіткою в нагрудній кишені піджака, а в руках тримав парасольку, бо погода видалася дощовою. Принц був один, його дружина Кейт все ще проходить лікування від раку, а дітей на такі заходи не беруть.
На вечірці в саду також були герцог Глостерський, двоюрідний брат королеви Єлизавети II та його дружина, герцогиня Глостерська. Серед гостей було багато представників різних фондів та організацій, якими опікуються Кейт та Вільям Уельські.
Нагадаємо, кілька днів тому захід відвідали король Чарльз та королева Камілла. Це була друга вечірка в саду цього сезону, на якій побував монарх.
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