У ранковому костюмі та в капелюсі-циліндрі: принц Вільям відвідав садову вечірку

Учора на Garden Party побував принц Уельський Вільям зі своїми двоюрідними сестрами – Зарою Тіндалл та принцесами Йоркськими Беатріс та Євгенією.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Вільям був одягнений у ранковий костюм і циліндр, був зі строкатою краваткою і з квіткою в нагрудній кишені піджака, а в руках тримав парасольку, бо погода видалася дощовою. Принц був один, його дружина Кейт все ще проходить лікування від раку, а дітей на такі заходи не беруть.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

На вечірці в саду також були герцог Глостерський, двоюрідний брат королеви Єлизавети II та його дружина, герцогиня Глостерська. Серед гостей було багато представників різних фондів та організацій, якими опікуються Кейт та Вільям Уельські.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, кілька днів тому захід відвідали король Чарльз та королева Камілла. Це була друга вечірка в саду цього сезону, на якій побував монарх.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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