У резиденції королеви Єлизавети ІІ встановили ще одну ялинку

Віндзорський замок, який зараз є основною резиденцією королеви Єлизавети II, почали прикрашати до Різдва.

Зелена ялинка висотою 15 футів (4,5 метрів) була днями встановлена в Багряній вітальні Віндзорського замку. Оздоблено святкове дерево великими червоними кулями різних відтінків, а також бурульками та білими гірляндами. Відвідувачі замку зможуть побачити ялинку від 25 листопада 2021 року по 3 січня 2022 року.

Ялинка у Віндзорському замку / Getty Images

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Раніше ми показували 20-футову (6-метрову) ялинку, встановлену в Георгіївській каплиці готичного замку 1070 року заснування. Дерево прикрашене в класичному стилі лампочками, а також червоними та золотими ялинковими іграшками. А на самій вершині сидить велика лялька. Передбачається, що вона символізує королеву.

Цікаво, що у підготовці до зимових свят у замку існує кілька традицій, і одна з них – прикрашати Віндзор саме живими ялинками. Початок цього було покладено ще за часів королеви Вікторії. Її чоловік Альберт наказав привезти ялинку сорту Нордман з Німеччини до палацу, і з того часу саме ці дерева вирощують у Великому парку Віндзорського замку та ними прикрашають палац на Різдво.

Ялинка королеви Єлизавети II у Георгіївській каплиці / Getty Images

Тим часом The Mirror повідомляє, що королева Єлизавета II запевнила своїх рідних, що почувається краще і вирушить до Сандрінгема на різдвяні свята та зимові канікули. Ось тільки поки невідомо, полетить монархиня вертольотом чи поїде потягом.

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