У річницю її смерті: брат принцеси Діани показав неопубліковані раніше фото своєї сестри

60-річний 9-й граф Спенсер у суботу, 31 серпня, поділився публікацією в Instagram, присвяченою 27-й річниці загибелі принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі.

На фотографії зображені різні світлини та газетні вирізки, присвячені принцесі Діані, зокрема стаття про її хрестини та фотографія маленької Діани Спенсер, яка грає на вулиці у дитинстві.

"27 років і здається, що вчора принцеса Діана буде вічно молодою. Вічно гарною. Пішла так скоро. Я на 3 роки молодший за неї, і вона така ікона в моїй пам'яті та житті. Її спадщина житиме вічно", — написав Чарльз Спенсер.

Нагадаємо, Чарльз Спенсер — молодший із п'яти дітей Джона Спенсера та Френсіс Шанд Кідд. Мати Чарльза, Діани та їхніх двох сестер покинула дітей заради нового коханця і згодом вмирала на самоті.

Раніше ми згадували про те, якої фатальної помилки припустилася Діана, яка її і вбила 1997 року.

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