У різдвяній промові короля Чарльза ІІІ прозвучав український "Щедрик"
На Різдво 2025 року учасники хору «Пісні для України» отримали величезну честь виступити в заключній частині щорічної різдвяної трансляції Його Величності Короля Чарльза III.
Це різдвяне звернення монарха щороку дивляться мільйони глядачів по телебаченню.
Запис, зроблений у Вестмінстерському абатстві та показаний на каналі BBC One, включав нове аранжування «Дзвонової пісні» Саймона Гоу — улюбленої різдвяної пісні, заснованої на творах «Щедрика» українського композитора Миколи Леонтовича.
У записі взяли участь солісти Ольга Терлецька та Аріна Королецька, а також учасники хору Королівської опери, королівська арфістка Маред Пью-Еванс та військові музиканти з полку Королівських ВПС, Королівської морської піхоти та Королівської гвардійської дивізії.
«Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії… Завдяки красі української музики, навіть у найтемніші часи може сяяти світло», — написав у Instagram Богдан Паращак, музичний керівник хору. «Оскільки Україна наближається до четвертого року повномасштабної війни, цей момент став моментом пам’яті, подяки, надії та єдності».
Нагадаємо, вчора члени королівської родини відвідали різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини.