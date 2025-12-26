У різдвяній промові короля Чарльза ІІІ прозвучав український "Щедрик"

Король Чарльз III / © Getty Images

Реклама

Це різдвяне звернення монарха щороку дивляться мільйони глядачів по телебаченню.

Запис, зроблений у Вестмінстерському абатстві та показаний на каналі BBC One, включав нове аранжування «Дзвонової пісні» Саймона Гоу — улюбленої різдвяної пісні, заснованої на творах «Щедрика» українського композитора Миколи Леонтовича.

У записі взяли участь солісти Ольга Терлецька та Аріна Королецька, а також учасники хору Королівської опери, королівська арфістка Маред Пью-Еванс та військові музиканти з полку Королівських ВПС, Королівської морської піхоти та Королівської гвардійської дивізії.

Реклама

«Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії… Завдяки красі української музики, навіть у найтемніші часи може сяяти світло», — написав у Instagram Богдан Паращак, музичний керівник хору. «Оскільки Україна наближається до четвертого року повномасштабної війни, цей момент став моментом пам’яті, подяки, надії та єдності».

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, вчора члени королівської родини відвідали різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини.