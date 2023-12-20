У різдвяному луку: княгиня Шарлін з'явилася на святковому заході з чоловіком

Альбер II і Шарлін були присутні на Різдвяній ялинці в палаці Монако, де розставляли подарунки.

Княгиня Шарлін була сьогодні у в'язаному червоному светрі та темному пальті, а також у червоних рукавичках. Її Світлість мала гарне укладання, макіяж очей і яскравішу, ніж зазвичай, помаду на губах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Її чоловік князь Альбер II був у білій сорочці, синьому кардигані та пальті, а також одягнув святкову краватку. Своїх дев'ятирічних дітей подружжя на цей захід не взяло.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

А нещодавно княже подружжя презентувало публіці свою різдвяну листівку. На фотографії, яку сім'я обрала як свою святкову листівку, Шарлін зазнімкована в сукні з оголеним плечем.

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