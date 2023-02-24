У різнокольоровій сукні і кросівках: Джилл Байден на заході в Африці

Перша леді США відвідала Намібію, щоб у межах зобов’язання свого чоловіка, президента Джо Байдена, поглибити взаємодію США з регіоном.

Джилл Байден у межах свого візиту до Африки відвідала захід на тему боротьби зі СНІДом (PEPFAR) у поселенні поблизу Віндгука.

Там перша леді з'явилася у сукні з різнокольоровим геометричним принтом довжини міді від бренду Akris. Вбрання має комір-стійку, короткі рукава, ґудзики і такий самий тканинний пояс на талії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, на шиї – золоті ланцюжки і перлинне намисто, а на руках – золотий браслет і годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

До сукні перша леді для зручності взула чорно-білі кросівки замість туфель.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден до Намібії прибула у фіолетовому костюмі, який складався із жакета і спідниці міді, і білому атласному топі у білизняному стилі.

Читайте також: