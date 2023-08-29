У різнокольоровій сукні і на шпильках: красива Джилл Байден відвідала школу

Перша леді любить носити вбрання, в яких неодноразово з'являлася на публіці.

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали середню школу Еліот-Хайн на північному сході Вашингтона. Вони побували на відкритті нового навчально року.

Джо Байден і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася в одному зі своїх улюблених вбрань – сукні міді у різнокольоровий піксельний принт від бренду Akris на ґудзиках, із короткими рукавами і коміром-стійкою. Талію Джилл підкреслила тканинним поясом із пряжкою.

Джо Байден і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила замшевими темно-зеленими туфлями на шпильках.

Перша леді зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – золоті браслети і годинник.

Джо Байден і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден продемоснтрувала чарівний образ у синій сукні з білим квітковим принтом, зверху якої вона одягла подовжений блакитний жакет.

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