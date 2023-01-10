У різнокольоровій сукні і яскравих еспадрильях: Джилл Байден приїхала до Мексики

Перша леді США з чоловіком з офіційним візитом відвідали Мехіко.
Джилл Байден із робочим візитом приїхала до Мексики. Вона зустрілася з послом США в Мексиці Кеном Салазаром у його резиденції.
Перша леді взяла участь в обговоренні теми про розширення прав і можливостей жінок.
Для цієї поїздки пані Байден обрала різнокольорову сукню міді від бренду Akris з принтом, коміром-стійкою, короткими рукавами і на ґудзиках. Талію підкреслила таким самим тканинним поясом.
Взула дружина президента замшеві еспадрильї апельсинового кольору з кремовими зав'язками і бежевою танкеткою.
Аутфіт Джилл доповнила золотими сережками-кільцями, підвіскою Mama на делікатному ланцюжку, золотими браслетами і годинником. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із бронзово-персиковими тінями.
Нагадаємо, Джилл Байден готується до операції. Їй видаляти новоутворення, яке виявили під час скринінгового дослідження на рак шкіри.
Читайте також: