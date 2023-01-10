У різнокольоровій сукні і яскравих еспадрильях: Джилл Байден приїхала до Мексики

Перша леді США з чоловіком з офіційним візитом відвідали Мехіко.

Джилл Байден із робочим візитом приїхала до Мексики. Вона зустрілася з послом США в Мексиці Кеном Салазаром у його резиденції.

Перша леді взяла участь в обговоренні теми про розширення прав і можливостей жінок.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для цієї поїздки пані Байден обрала різнокольорову сукню міді від бренду Akris з принтом, коміром-стійкою, короткими рукавами і на ґудзиках. Талію підкреслила таким самим тканинним поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Взула дружина президента замшеві еспадрильї апельсинового кольору з кремовими зав'язками і бежевою танкеткою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила золотими сережками-кільцями, підвіскою Mama на делікатному ланцюжку, золотими браслетами і годинником. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із бронзово-персиковими тінями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден готується до операції. Їй видаляти новоутворення, яке виявили під час скринінгового дослідження на рак шкіри.

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