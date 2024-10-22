В різнокольоровій сукні та в компанії свекрухи: королева Максима сходила на концерт

Королева Максима з'явилася на заході в різнокольоровій сукні міді від лондонського бренду індійського походження Saloni та чорних туфлях-човниках на підборах. Вона доповнила образ маленьким чорним клатчем, сережками-висячками з камінням, червоним манікюром, зробила виразний макіяж очей і розпустила волосся.

Її свекруха принцеса Беатрікс одягла синю туніку з блискучими нитками в поєднанні з класичними чорними штанами та балетками. В руках вона тримала маленьку чорну сумку на ремінці-ланцюжку, а на її зап'ясті був браслет з блакитним камінням і така ж каблучка на пальці. Також вона одягла сережки-кліпси, золоте кольє та брошку.

Принцеса Беатрікс та королева Максима / Фото: Getty Images

Жінки відвідали ювілейний концерт диригента Тона Коопмана, засновника й керівника Амстердамського барокового оркестру та хору.

Минулого свого виходу королева Максима з'явилася на публіці в зеленій сукні та синьому пальті, коли відвідала муніципалітет Гекше-Ваард у Клаасвалі.

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