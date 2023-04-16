У робочій формі і касці: Бріжит Макрон у соборі Паризької Богоматері

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали місце реставрації собору Паризької Богоматері, який постраждав від руйнівної пожежі чотири роки тому. Їм показали результати проведеної там роботи.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перед тим, як президентське подружжя зайшло до собору, їм видали робочий одяг, який складався із чорної куртки на блискавці і сірих штанів із блискавками по всій довжині штанин.

Бріжит і Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

На голови Бріжит та Еммануель одягли білі каски.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Але, навіть у такому одязі та касці перша леді мала гарний вигляд. У неї було акуратне укладання, яке вона доповнила улюбленим макіяжем смокі-айс.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Нідерландів Бріжит Макрон із королевою Максимою прогулялася квітковим парком. Вона мала яскравий вигляд у жовтому пальті від Louis Vuitton.

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