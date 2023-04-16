У робочій формі і касці: Бріжит Макрон у соборі Паризької Богоматері

Перша леді Франції разом із чоловіком оглянули стан собору Паризької Богоматері, який нині на реставрації.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали місце реставрації собору Паризької Богоматері, який постраждав від руйнівної пожежі чотири роки тому. Їм показали результати проведеної там роботи.
Перед тим, як президентське подружжя зайшло до собору, їм видали робочий одяг, який складався із чорної куртки на блискавці і сірих штанів із блискавками по всій довжині штанин.
На голови Бріжит та Еммануель одягли білі каски.
Але, навіть у такому одязі та касці перша леді мала гарний вигляд. У неї було акуратне укладання, яке вона доповнила улюбленим макіяжем смокі-айс.
Нагадаємо, під час офіційного візиту до Нідерландів Бріжит Макрон із королевою Максимою прогулялася квітковим парком. Вона мала яскравий вигляд у жовтому пальті від Louis Vuitton.
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