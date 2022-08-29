У родині герцогині Корнуольської сталося горе

Вважається, що далекий родич герцогині Корнуольської, який був втягнутий в одну з найтриваліших битв за розлучення у Великій Британії, наклав на себе руки в номері лондонського готелю Durrants. Тіло чоловіка виявила покоївка. Також стверджувалося, що нещодавно 59-річного чоловіка було визнано банкрутом.

Чарльз Вільєрс та його колишня дружина Емма Вільєрс потрапили до заголовків газет після того, як виявилися залученими до суперечки про те, чи варто врегулювати їхнє розлучення у шотландських чи англійських судах.

Пара розійшлася 2012 року і подала на розлучення 2014 року, що зробило їхній запеклий сімейний конфлікт одним із найтриваліших в історії, оскільки на момент смерті чоловіка він все ще залишався невирішеним, пише Daily Mail. Судовий позов охопив п'ять різних судів і 20 суддів протягом восьми років, але так і не був завершений.

Чарльз Вільєрс / Фото: Getty Images

Відомо також, що Вільєрс мав якісь психічні проблеми і повинен був відвідати клініку у Великій Британії. Але за даними Times, замість того, щоб піти до клініки, Вільєрс зареєструвався в готелі Durrants минулої середи і наступного дня наклав на себе руки. Наразі смерть чоловіка розцінюється як несподівана, обставини з'ясовуються. Також відомо, що буде проведено розтин.

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