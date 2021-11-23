У родині принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка сталося горе

У сім'ї принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка сталася сумна подія. Пішов із життя батько Джека – Джордж Бруксбенк.

Це сталося минулого четверга, за три дні до того, як Джек і Євгенія хрестили свого сина Августа на таємній подвійній церемонії.

72-річний Джордж минулого року перехворів на коронавірус. Хвороба протікала тяжко, тоді чоловік провів кілька тижнів у відділенні інтенсивної терапії на штучній вентиляції легень і просто дивом вижив. Так казали лікарі. Відновитися після хвороби повністю він не зміг.

У вівторок у Daily Telegraph сім'я Бруксбанка розмістила оголошення з написом: "Бруксбенк, Джордж. Помер 18 листопада. Любив усе хороше в житті, але особливо дружину, друзів, хлопчиків, невісток та онуків", - пише Hello!

Нікола та Джордж Бруксбенк — батьки Джека Бруксбенка / Associated Press

Кремація Джорджа Бруксбенка відбудеться у приватному форматі, подробиці обіцяють трохи згодом. У червні минулого року принцеса Євгенія подякувала співробітникам NHS за порятунок життя пана Бруксбенка після того, як він захворів на COVID-19. У серпні 2021-го ми повідомляли, що Джек Бруксбенк візьме на себе роль директора бухгалтерського бізнесу свого батька компанії Pangea Land And Property Limited після того, як Джордж пішов у відставку за станом здоров'я в червні.

Сара Йоркська, Джордж Бруксбенк та його дружина Нікола на весіллі Євгенії та Джека 2018 року / Getty Images

Джордж встиг познайомитися зі своїм онуком – сином Євгенії та Джека – Августом Гоуком, хлопчик народився 9 лютого 2021 року у лондонській лікарні Портленда.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Getty Images

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