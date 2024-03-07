У романтичній блузці і спідниці на блискавці: жіночний образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр обрала для своєї появи перед журналістами вбрання світлих відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на брифінгу у Вашингтоні новий аутфіт, який вийшов ніжним і жіночним.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін постала у романтичній блакитній сорочці з прихованими ґудзиками, рукавами-ліхтариками і рюшами на манжетах. Верх вона скомбінувала з білою спідницею-олівцем на блискавці і з тканинним поясом. Взута Жан-П’єр була у чорні замшеві чоботи.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Лук прессекретарка доповнила сережками з перлами і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на церемонії вручення Міжнародної жіночої нагороди за мужність з'явилася в обтислій сукні кольору морської хвилі з різнокольоровим квітковим принтом.

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