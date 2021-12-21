У романтичній блузці з рюшами та бантом: Олена Зеленська зустрілася з дітьми

Перша леді України показала, як вона з дітьми розмальовувала іграшки для ялинки.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram миле відео з її зустрічі з дітьми з особливими освітніми потребами. Ці діти створили ескізи, за якими створили іграшки, якими прикрасили ялинку біля Офісу президента. Всього було виготовлено 125 іграшок.

"Започаткувавши традицію торік, я дуже хотіла її продовжити. Отже, ми надіслали громадським організаціям і волонтерам з усієї країни необхідні для творчості матеріали й фарби та попросили використати уяву для того, щоб разом прикрасити ялинку біля Офісу Президента. Натомість отримали іграшки, які розмалювали діти.

Цього разу зібралася ще більша колекція – 125 кульок, кожна з яких унікальна. Давайте роздивлятися їх разом. Обирати улюблену й загадувати бажання. Воно обов’язково здійсниться! Бо свято, створене власноруч, завжди приносить дива. Дякую всім, хто долучився до цього особливого дива!" – написала Олена.

На відео перша леді постала у романтичній білій блузці з рюшами на комірі та манжетах, а також із чорною стрічкою-бантиком. Верх вона поєднала з широкими штанами.

Щоб вийти на вулицю, зверху Олена одягла світло-сіре пальто. Вона разом із мультиплікаційними героями прикрасила ялинку цими іграшками.

Нагадаємо, під час відкриття святкового містечка "Миколай приймає друзів" на вулиці Банковій пані Зеленська з'явилася там у білому стильному пальті з великими накладними кишенями і чорними ґудзиками. На ній також були чорна водолазка і чорні шкіряні чоботи на шпильках

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