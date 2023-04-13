У романтичній квітковій блузці і широких штанях: японська принцеса Айко в об'єктивах папараці

Доньку імператора Нарухіто та імператриці Масако заскочили дорогою на навчання.
В об'єктиви папараці потрапила японська принцеса Айко, яка йшла на заняття до університету Гакушуін у Токіо.
Принцеса мала чудовий вигляд. На ній була романтична біла блузка з квітковим принтом і рюшами, з-під якої визирав чорний топ. Верх вона скомбінувала із штанями-палацо кольору слонової кістки.
Взута вона була у шкіряні коричневі балетки зі світлими носками. На плечі у неї висіла чорна сумка. Волосся Айко зібрала у хвіст, а на обличчя одягла білу захисну маску. У вухах у неї були елегантні перлинні сережки, а на шиї кулон у вигляді літери А на ланцюжку.
Нагадаємо, під час прогулянки фермою Айко була одягнена у жакет молочного відтінку, білий топ і чорні штани з невеликими розрізами спереду.
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