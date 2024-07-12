У романтичній сукні з принтом: дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдон

Для спортивного заходу вона одягла світлу сукню, яка їй дуже личила.
Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдонський чемпіонат з тенісу — один із улюблених заходів зірок та королівських осіб. Для свого виходу вона обрала сукню романтичного дизайну та довжини міді від бренду ME+EM.
Сукню Зара носила у поєднанні з білими босоніжками на танкетці, які були від Saint Laurent, а також зеленим плетеним клатчем від Anya Hindmarch. На плечі онука королеви Єлизавети II накинула білий оверсайз жакет на ґудзиках від The Fold. Волосся Тіндал розпустила і уклала в легку хвилю, на обличчі у неї був ніжний денний макіяж, а завершували весь цей образ золоті прикраси — сережки та кілька браслетів на зап'ясті.
Захід вона відвідала з чоловіком Майком Тіндаллом – спортсменом та медійною особистістю. Чоловік одягнув сірий жакет, темні штани та білу сорочку з краваткою. Замість туфель чи лоферів він вирішив взути чорні кеди. Пара позувала для фото обійнявшись.
Оскільки Зара не працює на корону, вона дозволяє собі іноді носити невимушені вбрання, такі як шорти або спортивні луки. Іноді в подібних образах її фотографують папараці. Востаннє доньку принцеси заскочили в Лондоні, коли вона йшла відвідувати свою матір у лікарні – Анна впала з коня і отримала струс мозку.
Зара тоді приїхала до лікарні у коротких джинсових шортах та джинсовій сорочці ba&sh, взута була у кросівки Adidas та з маленькою сумкою Aspinal of London через плече. Вона одягла сонцезахисні окуляри і була без прикрас.
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