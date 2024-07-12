У романтичній сукні з принтом: дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдон

Для спортивного заходу вона одягла світлу сукню, яка їй дуже личила.

Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — відвідала Вімблдонський чемпіонат з тенісу — один із улюблених заходів зірок та королівських осіб. Для свого виходу вона обрала сукню романтичного дизайну та довжини міді від бренду ME+EM.

Сукню Зара носила у поєднанні з білими босоніжками на танкетці, які були від Saint Laurent, а також зеленим плетеним клатчем від Anya Hindmarch. На плечі онука королеви Єлизавети II накинула білий оверсайз жакет на ґудзиках від The Fold. Волосся Тіндал розпустила і уклала в легку хвилю, на обличчі у неї був ніжний денний макіяж, а завершували весь цей образ золоті прикраси — сережки та кілька браслетів на зап'ясті.

Захід вона відвідала з чоловіком Майком Тіндаллом – спортсменом та медійною особистістю. Чоловік одягнув сірий жакет, темні штани та білу сорочку з краваткою. Замість туфель чи лоферів він вирішив взути чорні кеди. Пара позувала для фото обійнявшись.

Зоря і Майк Тіндалл / Фото: Getty Images

Оскільки Зара не працює на корону, вона дозволяє собі іноді носити невимушені вбрання, такі як шорти або спортивні луки. Іноді в подібних образах її фотографують папараці. Востаннє доньку принцеси заскочили в Лондоні, коли вона йшла відвідувати свою матір у лікарні – Анна впала з коня і отримала струс мозку.

Зара тоді приїхала до лікарні у коротких джинсових шортах та джинсовій сорочці ba&sh, взута була у кросівки Adidas та з маленькою сумкою Aspinal of London через плече. Вона одягла сонцезахисні окуляри і була без прикрас.

Зоря Тіндалл / Фото: Getty Images

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