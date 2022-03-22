В Росії почали перепродувати прокладки через Інтернет

У Росії після того, як багато іноземних виробників пішли з країни, почалася істерія з приводу засобів жіночої гігієни.

Багато жінок почали скуповувати прокладки та тампони, незважаючи на те, що в країні гордо заявляють – дефіциту не буде. Вірять росіяни своїй владі не дуже, тому попит на товар не падає, і на ринку з'явилося багато перекупників, які продають на Avito (аналог ОЛХ) звичайні прокладки фірми Always вдвічі дорожчі.

За пачку з 32 штук просять зараз від 2000 до 4000 рублів. Прокладки Always продавці оцінювали в середньому по 500 рублів за пачку, деякі продають цілими упаковками на кілька пачок по 5000 рублів, це при тому, що в середньому пачка таких прокладок у магазині зараз коштує 170 рублів. Через ажіотаж дефіцит на ці товари створюється штучним шляхом. Така сама ситуація зараз і з цукром у країні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як росіянок вчать робити прокладки з вати та скотчу.