У Росії призупинили випуск глянцевих журналів Elle і Maxim

Після того, як з російського ринку пішли люксові бренди, у країні призупинили випускати популярні глянці.

У Росії медіагрупа Shkulev Media Holding призупинила випуск журналів Maxim, Elle, Elle Decoration та Elle Girl. Про це повідомив президент компанії Віктор Шкульов.

"Ми призупинили видання журналів Elle, Elle Decoration, Elle Girl та Maxim. Сьогодні ці журнали неможливо видавати, тому що на ринку немає брендів, які традиційно є рекламними партнерами нашої медіагрупи", — зазначив він.

Але сайти видань продовжують працювати.

Журнали Marie Claire та Psychologies, які теж належать до цієї медіагрупи, продовжать видаватися у РФ. За словами Шкульова, ці видання мають гнучкішу редакційну політику, ніж Elle та Maxim.

Нагадаємо, раніше великий медіахолдинг Independent Media оголосив про те, як будуть називатися його видання після відкликання ліцензій у російських редакцій. Так, Cosmopolitan став Voice, Men's Health – Men today, Harper's Bazaar – The Symbol, "Домашний очаг" – "Новый очаг", Esquire – "Правила жизни", "Популярная Механика" – TechInsider.

Раніше х російського ринку пішли журнали Vogue, GQ, Tatler, Glamour, які входять до компанії Condé Nast.

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