У рожевій блузці і баклажанових штанях: елегантна королева Мері приїхала на конференцію

Королева Мері / © Getty Images

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Дружина короля Данії Фредеріка X була присутня на конференції Фонду Мері в столиці. На захід королева Мері приїхала в стильному діловому аутфіті. На Мері була рожева блузка з довгими рукавами і V-подібним декольте, а також баклажанові штани-кльош зі стрілками, які вона носила з поясом до тону. Взута королева була в леопардові туфлі на підборах, а в руках тримала велику синю сумку.

У королеви було розпущене і красиво легкими хвилями укладене волосся, вона зробила виразний макіяж очей і нанесла помаду на губи.

Королева Мері / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, королева та король з’явилися на заходах на честь святкування 18-річчя їхньої дочки принцеси Ізабелли. А юна принцеса на одному з них з’явилася у сережках своєї матері.

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Принцеса Ізабелла і королева Мері / © Getty Images