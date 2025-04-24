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У рожевій блузці і баклажанових штанях: елегантна королева Мері приїхала на конференцію
Королева Мері відвідала новий робочий захід у Копенгагені.
Дружина короля Данії Фредеріка X була присутня на конференції Фонду Мері в столиці. На захід королева Мері приїхала в стильному діловому аутфіті. На Мері була рожева блузка з довгими рукавами і V-подібним декольте, а також баклажанові штани-кльош зі стрілками, які вона носила з поясом до тону. Взута королева була в леопардові туфлі на підборах, а в руках тримала велику синю сумку.
У королеви було розпущене і красиво легкими хвилями укладене волосся, вона зробила виразний макіяж очей і нанесла помаду на губи.
Нещодавно, нагадаємо, королева та король з’явилися на заходах на честь святкування 18-річчя їхньої дочки принцеси Ізабелли. А юна принцеса на одному з них з’явилася у сережках своєї матері.