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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні і лакованих туфлях: президентка Швейцарії в ніжному образі зустрілася з Макроном

Карін Келлер-Зуттер обрала для зустрічі з французьким колегою вбрання ніжного гарного кольору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Карін Келлер-Зуттер

Карін Келлер-Зуттер

Федеральна президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер з офіційним візитом приїхала до Парижа. Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Пані Келлер-Зуттер з’явилася там у ніжному образі. На ній була рожева сукня міді прямого силуету з короткими рукавами та резинкою і драпуванням з одного боку. Вбрання вона поєднала з бежевими лакованими гостроносими туфлями на стійких підборах.

Карін Келлер-Зуттер

Карін Келлер-Зуттер

Президентка зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-квітами, шию — золотим ланцюжком, а руки — браслетом із камінням, білим годинником і золотою каблучкою.

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

Карін Келлер-Зуттер та Еммануель Макрон

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