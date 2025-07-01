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У рожевій сукні і лакованих туфлях: президентка Швейцарії в ніжному образі зустрілася з Макроном
Карін Келлер-Зуттер обрала для зустрічі з французьким колегою вбрання ніжного гарного кольору.
Федеральна президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер з офіційним візитом приїхала до Парижа. Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.
Пані Келлер-Зуттер з’явилася там у ніжному образі. На ній була рожева сукня міді прямого силуету з короткими рукавами та резинкою і драпуванням з одного боку. Вбрання вона поєднала з бежевими лакованими гостроносими туфлями на стійких підборах.
Президентка зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-квітами, шию — золотим ланцюжком, а руки — браслетом із камінням, білим годинником і золотою каблучкою.