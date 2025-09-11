- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій сукні-кейпі та сережках-тюльпанах: королева Максима вирушила в поїздку з чоловіком
Король та королева Нідерландів відвідали громадський центр De Ruimte в Алмері.
Королівське подружжя перебувало з регіональним візитом у муніципалітетах Лелістад, Алмере та Зеволді у південній частині провінції Флеволанд.
На просторах Флеволанда, на околиці Зеволді, розташована теплиця De Beleving. Тут агропідприємці розповіли королівському подружжю про можливості та труднощі ведення сільського господарства.
Під час зустрічі також обговорювали пошук стійких інновацій та мету підвищення ефективності органічного землеробства. А завершився візит до Флеволанду відвідуванням порту Зеволде.
Королева Максима була цього дня одягнена у сукню-кейп рожевого кольору, головний убір Maison Delvigne, сережки-тюльпани Luz Camino, які раніше вже носила під час візиту до Кенії. На зап’ястях у Максими було кілька браслетів, на пальці заручальна каблучка, а в руках вона тримала бежевий клатч зі шкіри крокодила і прозору парасольку.
Волосся Максима зібрала шпилькою ззаду, а в макіяжі зробила акцент на очах. Відео із заходу поділився королівський палац Нідерландів.