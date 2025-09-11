У рожевій сукні-кейпі та сережках-тюльпанах: королева Максима вирушила в поїздку з чоловіком

Королева Максима / © Getty Images

Королівське подружжя перебувало з регіональним візитом у муніципалітетах Лелістад, Алмере та Зеволді у південній частині провінції Флеволанд.

На просторах Флеволанда, на околиці Зеволді, розташована теплиця De Beleving. Тут агропідприємці розповіли королівському подружжю про можливості та труднощі ведення сільського господарства.

Королева Максима / © Getty Images

Під час зустрічі також обговорювали пошук стійких інновацій та мету підвищення ефективності органічного землеробства. А завершився візит до Флеволанду відвідуванням порту Зеволде.

Королева Максима була цього дня одягнена у сукню-кейп рожевого кольору, головний убір Maison Delvigne, сережки-тюльпани Luz Camino, які раніше вже носила під час візиту до Кенії. На зап’ястях у Максими було кілька браслетів, на пальці заручальна каблучка, а в руках вона тримала бежевий клатч зі шкіри крокодила і прозору парасольку.

Волосся Максима зібрала шпилькою ззаду, а в макіяжі зробила акцент на очах. Відео із заходу поділився королівський палац Нідерландів.