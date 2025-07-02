ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні та мюлях: Ребел Вілсон сходила з дружиною на Вімблдонський турнір

Ребел Вілсон та її дружина Рамона Агрума відвідали другий день Вімблдонського тенісного турніру.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Рамона Агрума та Ребел Вілсон

Рамона Агрума та Ребел Вілсон / © Getty Images

Жінок зазнімкували фотографи дорогою до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Ребел була одягнена в мереживну рожеву сукню-сорочку і взута в білі мюлі на підборах із золотими заклепками. В руках австралійка тримала сонцезахисні окуляри, її біляве волосся було зібране у високу зачіску, а на обличчі був макіяж.

Її дружина Рамона одягла смугасту максісукню і подовжену сорочку, її талію підкреслював білий пояс, взута вона була в бежеві босоніжки на пласкій підошві і в руках тримала маленьку бежеву сумку.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон / © Getty Images

Рамона Агрума та Ребел Вілсон / © Getty Images

Раніше ми писали, що на Вімблдоні з’явилася акторка Джесіка Альба. Вона приїхала в ніжному жіночому аутфіті. На ній була біла сукня з блакитним флористичним принтом, глибоким V-подібним вирізом, короткими рукавами і білими ґудзиками.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie