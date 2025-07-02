У рожевій сукні та мюлях: Ребел Вілсон сходила з дружиною на Вімблдонський турнір

Рамона Агрума та Ребел Вілсон / © Getty Images

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Жінок зазнімкували фотографи дорогою до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Ребел була одягнена в мереживну рожеву сукню-сорочку і взута в білі мюлі на підборах із золотими заклепками. В руках австралійка тримала сонцезахисні окуляри, її біляве волосся було зібране у високу зачіску, а на обличчі був макіяж.

Її дружина Рамона одягла смугасту максісукню і подовжену сорочку, її талію підкреслював білий пояс, взута вона була в бежеві босоніжки на пласкій підошві і в руках тримала маленьку бежеву сумку.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон / © Getty Images

Раніше ми писали, що на Вімблдоні з’явилася акторка Джесіка Альба. Вона приїхала в ніжному жіночому аутфіті. На ній була біла сукня з блакитним флористичним принтом, глибоким V-подібним вирізом, короткими рукавами і білими ґудзиками.

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Джессіка Альба / © Getty Images