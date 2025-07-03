У рожевій сукні та слінгбеках до тону: королева Летиція повторила образ чотирирічної давності

Королева Летиція / © Getty Images

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Її Величність є почесною президенткою Fundacion FAD Juventud і була присутньою сьогодні на засіданні Ради піклувальників установи, на якій розглядалися основні проблеми, з якими стикається молодь.

Летиція з’явилася на робочій зустрічі в рожевій сукні-сорочці з воланами на подолі та тонким поясом-шнурком від Hugo Boss із шовкового жоржету. Сукню королева вже одягала в червні 2021 року під час відкриття виставки «Берлангіано, Луїс Гарсіа Берланга (1921–2021)» у Королівській академії образотворчих мистецтв Сан-Фернандо.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева завершила образ туфлями-слінгбеками з рожевої шкіри на підборах і сережками-висячками з турмалінами, кварцем та агатом у золоті і наділа свою улюблену каблучку Coreterno. Волосся Летиції було розпущене та укладене на бік легкими хвилями, а макіяж на обличчі виконаний у звичних рожевих відтінках.

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Нагадаємо, ми зібрали для вас шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки і які можна взяти собі на замітку.

Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press