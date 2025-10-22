- Дата публікації
У рожевій сукні та сріблястих колготах: Амелія Віндзор сходила на вечірку
Британська аристократка леді Амелія Віндзор відвідала вечірку та похизувалася у своєму блогу новим аутфітом.
Дівчина опублікувала знімок, на якому заскочена у короткій рожевій сукні з твіду та сріблястих колготах, а взута у чорні туфлі з бантами. Образ свій дівчина доповнила сріблястою сумкою, підвіскою на шиї, годинником на зап’ясті та кількома браслетами, волосся розпустила та зробила макіяж.
Леді Амелія написала, що була присутня на вечірці @bazaaruk на честь щорічного випуску журналу, присвяченого мистецтву, наповненого дискусіями та інтерв’ю з художниками, кураторами та колекціонерами з усього світу мистецтва».
До речі, цю сукню дівчина вже носила на вечірці в Кенсінгтонському саду, тільки тоді вона поєднувала її з босоніжками.
Минулого свого виходу Амелія Віндзор з’явилася на заході в небесно-блакитній сукні з квітковою аплікацією довжини до колін, коли завітала на показ Susan Fang у межах Тижня моди в Лондоні.