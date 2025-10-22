У рожевій сукні та сріблястих колготах: Амелія Віндзор сходила на вечірку

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Дівчина опублікувала знімок, на якому заскочена у короткій рожевій сукні з твіду та сріблястих колготах, а взута у чорні туфлі з бантами. Образ свій дівчина доповнила сріблястою сумкою, підвіскою на шиї, годинником на зап’ясті та кількома браслетами, волосся розпустила та зробила макіяж.

Леді Амелія написала, що була присутня на вечірці @bazaaruk на честь щорічного випуску журналу, присвяченого мистецтву, наповненого дискусіями та інтерв’ю з художниками, кураторами та колекціонерами з усього світу мистецтва».

До речі, цю сукню дівчина вже носила на вечірці в Кенсінгтонському саду, тільки тоді вона поєднувала її з босоніжками.

Минулого свого виходу Амелія Віндзор з’явилася на заході в небесно-блакитній сукні з квітковою аплікацією довжини до колін, коли завітала на показ Susan Fang у межах Тижня моди в Лондоні.