- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 2 хв
У рожевій сукні та старовинних прикрасах: королева Камілла здивувала образом на бенкеті у Білому домі
Другий день історичного візиту короля Чарльза і королеви Камілли до Америки завершився довгоочікуваним державним бенкетом, у якому король вимовив зворушливу промову.
У своїй 13-хвилинній промові Чарльз почав з вихваляння давніх особливих відносин між Великою Британією та Америкою, згадавши незалежність Америки 1776 року, Бостонське чаювання та різні візити колишніх лідерів, включаючи його матір, покійну королеву Єлизавету II.
На державній вечері гості прибули у своєму найкращому вечірньому вбранні з білою краваткою, а це, як відомо, рідкісний дрес-код у Білому домі, і востаннє він застосовувався під час візиту королеви Єлизавети II 2007 року, пише Hello!.
Королева Камілла мала чудовий вигляд в рожевій вечірній сукні з довгими рукавами від Fiona Clare і доповнила свій образ ефектним кольє з аметистами та діамантами Kent Demi Parure, подарованим колишньою герцогинею Кентською королеві Вікторії, яке згодом перейшло до королеви Марії. Також Її Величність носила діамантові та рубінові браслети Cartier у стилі ардеко, що належали королеві-матері та сріблястий клатч від улюбленого бренду королеви Єлизавети II – Launer London. У Камілли було класичне укладання та вечірній макіяж.
Меланія Трамп була одягнена в блідо-рожеву сукню від Dior Haute Couture з цікавим декором на талії та вирізом на одне плече, у поєднанні з високими кремовими рукавичками і великими сережками у вухах.
Дональд Трамп був одягнений у чорний фрак з білим жилетом та білою краваткою-метеликом, а король прибув у чорному фраку з жилетом та білою краваткою-метеликом, у поєднанні з синьою стрічкою та військовими медалями.
Цього ж дня президент та перша леді влаштували військовий парад на честь візиту короля та королеви до США.