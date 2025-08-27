ТСН у соціальних мережах

Суспільство
19
1 хв

У рожевій сукні та туфлях на шпильці: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію

Кронпринцеса Вікторія одягла яскравий аутфіт та з’явилася на церемонії у Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Майбутня королева Швеції була присутня на церемонії вручення Стокгольмської юнацької водної премії у міській ратуші у Стокгольмі.

На заході Вікторія з’явилася в яскравій рожевій сукні довжини міді від Roland Mouret, доповнивши вбрання яскравими малиновими туфлями-човниками на підборах Gianvito Rossi та лакованим клатчем такого самого кольору від Christian Louboutin.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Також кронпринцеса одягла сережки-висячки від Swarovski, зібрала волосся у класичний пучок, одягла тонкий золотий ланцюжок на шию, зробила легкий макіяж та червоний манікюр. Вікторія мала чудовий та яскравий вигляд.

Нагадаємо, днями принцеса разом із двома дітьми відвідувала спортивні змагання на Стокгольмському стадіоні.

