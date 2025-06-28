У рожевій сукні з камінням і паєтками: Іванка Трамп у ніжному образі зібралася на італійське весілля Безоса і Санчес

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Associated Press

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Папараці сфотографували Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера біля готелю у Венеції, коли вони сідали до водного таксі, щоб відправитися на весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Святкова церемонія відбулася на острові Сан-Джорджо-Маджоре біля Венеції, у фонді Джорджіо Чіні.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Associated Press

Для такої події Іванка обрала красивий ніжний образ. На ній була рожева сукня без бретелей і з розрізом на спідниці. Вбрання було прикрашене камінням, паєтками і бісером, створюючи ефект великої квіткової аплікації з численними пелюстками.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Associated Press

Донька президента зробила зачіску з локонами і боковим проділом та макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами. Лук вона доповнила мерехтливим клатчем, інкрустованим камінням.

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Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Associated Press

Джаред був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп на івент напередодні весілля Безоса і Санчес одягла ніжну біло-рожеву мінісукню приталеного силуету з рельєфною фактурою від Oscar de la Renta.