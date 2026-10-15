У рожевому блейзері та штанях: елегантний вихід королеви Летиції у новій поїздці

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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Королева Летиція і король Філіп VI прибули до готелю «Мелілья Пуерто», де в них відбулася зустріч президента Мелільї Хуана Хосе Імброди та міністерки з питань інклюзії, соціального забезпечення та міграції (що виступає також як офіційний представник уряду) Ельми Саїс з представниками місцевої спільноти.

Королева Летиція обрала для виходу блідо-рожевий блейзер, того ж відтінку, під який одягла білу сорочку зі складками спереду та чорні прямі штани. Її класичний образ доповнювали потрійні сережки-кільця у вухах, легкий макіяж на обличчі та розпущене волосся, а на пальці були дві улюблені каблучки.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув темно-сірий класичний костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку в принт.

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Буквально декількома днями раніше королева і король відвідали мерію під час візиту до автономного міста Сеута, де Летиція сяяла в жакеті Hugo Boss та чорних широких штанях.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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