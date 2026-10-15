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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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107
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1 хв

У рожевому блейзері та штанях: елегантний вихід королеви Летиції у новій поїздці

Король та королева Іспанії здійснили свій перший офіційний візит до міста Мелілья.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI прибули до готелю «Мелілья Пуерто», де в них відбулася зустріч президента Мелільї Хуана Хосе Імброди та міністерки з питань інклюзії, соціального забезпечення та міграції (що виступає також як офіційний представник уряду) Ельми Саїс з представниками місцевої спільноти.

Королева Летиція обрала для виходу блідо-рожевий блейзер, того ж відтінку, під який одягла білу сорочку зі складками спереду та чорні прямі штани. Її класичний образ доповнювали потрійні сережки-кільця у вухах, легкий макіяж на обличчі та розпущене волосся, а на пальці були дві улюблені каблучки.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув темно-сірий класичний костюм у смужку, білу сорочку і синю краватку в принт.

Буквально декількома днями раніше королева і король відвідали мерію під час візиту до автономного міста Сеута, де Летиція сяяла в жакеті Hugo Boss та чорних широких штанях.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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