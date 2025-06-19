У рожевому кардигані та широкому білому капелюсі: леді Сара Чатто відвідала кінні перегони в Аскоті

Леді Сара Чатто / © Getty Images

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61-річна дочка принцеси Маргарет приїхала на захід у рожевому кардигані та білій спідниці, вона була у білому крислатому капелюсі, на шиї у неї було перлинне намисто з п’яти ниток і перлинні сережки з діамантами були у вухах.

Сара була практично без макіяжу на обличчі оскільки віддає перевагу натуральності, а її волосся було розпущене.

Леді Сара Чатто / © Getty Images

Також кінні перегони на іподромі в Аскоті відвідала леді Габріелла Віндзор. Після трагічної смерті її чоловіка Томаса Кінгстона члени її сім’ї згуртувалися навколо Габріелли та надали їй підтримку. На фото видно, як леді Габріелла тепло спілкується із Зарою Тіндалл.

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Леді Габріелла Віндзор і Зара Тіндалл / © Getty Images