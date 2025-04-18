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У рожевому костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з віцепрезидентом США
Джорджа Мелоні у діловому луку ніжного відтінку зустріла у Римі Джей Ді Венса.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 18 квітня, зустріла біля урядового офісу Palazzo Chigi у Римі віцепрезидента США Джей Ді Венса, який приїхав до Італії з офіційним візитом. Вони взяли участь у переговорах.
Пані Мелоні цього дня продемонструвала діловий образ у ніжному відтінку. На ній був рожевий костюм, який складався з подовженого двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. На політикині також була біла сорочка і світло-рожеві лаковані туфлі на шпильках.
Джорджа зробила ідеально рівне укладання і макіяж із рожевою помадою.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом з’явилася у золотих сережках від італійськог бренду Roberto Coin за майже 10 тисяч євро.