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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У рожевому костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з віцепрезидентом США

Джорджа Мелоні у діловому луку ніжного відтінку зустріла у Римі Джей Ді Венса.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні і Джей Ді Венс

Джорджа Мелоні і Джей Ді Венс / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 18 квітня, зустріла біля урядового офісу Palazzo Chigi у Римі віцепрезидента США Джей Ді Венса, який приїхав до Італії з офіційним візитом. Вони взяли участь у переговорах.

/ © Associated Press

© Associated Press

Пані Мелоні цього дня продемонструвала діловий образ у ніжному відтінку. На ній був рожевий костюм, який складався з подовженого двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. На політикині також була біла сорочка і світло-рожеві лаковані туфлі на шпильках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Джорджа зробила ідеально рівне укладання і макіяж із рожевою помадою.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом з’явилася у золотих сережках від італійськог бренду Roberto Coin за майже 10 тисяч євро.

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