У рожевому костюмі і з діамантовим хрестом на шиї: невістка президента Трампа на святі у Білому домі

Лара Трамп у ніжному образі постала на великодніх святкуваннях у Вашингтоні.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ерік і Лара Трампи / © Associated Press

У Білому домі, у Вашингтоні, відбулося святкування Великодня, у якому взяла участь родина президента США Дональда Трампа. Серед членів родини був його старший син Дональда Трампа — Ерік Трамп, його дружина Лара з дітьми.

Для такої події Лара обрала ніжний образ. На ній був рожевий костюм, який складався з однобортного жакета і прямих широких штанів зі стрілками, і біла сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками. Вбрання вона скомбінувала з босоніжками в тон.

Невістка президента зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском, одягла на обличчя стильні чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию — ланцюжком із великим хрестом із діамантами, а руки — браслетами Van Cleef & Arpels.

Ерік Трамп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом, які скомбінував із коричневими шкіряними туфлями.

Нагадаємо, Лара Трамп на традиційному інавгураційному балі минулоріч постала в елегантній червоній сукні без бретельок.

