У рожевому костюмі та кейппальті: яскрава королева Максима з чоловіком сходила на концерт

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Реклама

Цими днями в країнах Європи відбуваються пам’ятні заходи, які знаменують 80-ту річницю від дня закінчення Другої світової війни.

Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора побували на концерт на честь Дня визволення на річці Амстел в Амстердамі.

На королеві цього дня був яскравий рожевий костюм від Gucci та кейппальто бордового відтінку, в руках вона тримала рожевий клатч зі зміїної шкіри, а туфлі підібрала із замші на високих шпильках. Королева доповнила свій образ квітковими сережками-висячками з рубінами та діамантами, відповідним браслетом та насиченим червоним манікюром. Волосся уклала гарними хвилями і зробила макіяж.

Реклама

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Її чоловік король Віллем-Олександр був у чорному смугастому костюмі, білій сорочці та чорній краватці в принт.

А кількома днями раніше королева Максима у чорному пальті та капелюсі з вуаллю взяла участь разом із чоловіком у національній церемонії поминання біля Національної пам’ятки Другої світової війни на площі Дам в Амстердамі.

Королева Максима / © Getty Images